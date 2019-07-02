Из-за коллапса с багажом прокуроры проведут выездной прием в "Шереметьево"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Транспортные прокуроры в среду проведут в "Шереметьево" выездной прием граждан, в частности выслушают жалобы пострадавших от проблем с выдачей багажа в аэропорту, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Прием будет проходить с 9 до 18 часов в зоне прилета терминала D, у стойки информации напротив зеленого коридора.

Накануне сообщалось, что в "Шереметьево" пытаются ликвидировать последствия серьезного сбоя в обслуживании багажа пассажиров, в настоящее время его рассылают по местам назначения.

29 и 30 июня задержка рейсов в "Шереметьево" из-за непогоды и сбой в работе багажной ленты привели к скоплению багажа, который не смог улететь в пункты назначения вместе с пассажирами. Серьезные проблемы с выдачей багажа в "Шереметьево" были и в мае.