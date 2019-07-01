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В "Шереметьево" отчитались об отправке ранее задержанного багажа

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В "Шереметьево" постепенно ликвидируют последствия серьезного сбоя в обслуживании багажа, в настоящее время его оперативно рассылают по местам назначения, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт "Шереметьево" функционирует в стабильном режиме. Обслуживание пассажиров и авиакомпаний, регистрация и выдача багажа происходят согласно установленным технологическим нормативам. Багаж трансферных пассажиров, который не был ранее отправлен из-за задержек рейсов в связи с погодными условиями, оперативно рассылается по местам назначения", - рассказал представитель аэропорта.

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29 и 30 июня задержка рейсов в "Шереметьево" из-за непогоды и сбой в работе багажной ленты привели к скоплению багажа, который не смог улететь в пункты назначения вместе с пассажирами. Как сообщили газете "Ведомости" в пресс-службе аэропорта, там скопилось около 1,5 тыс. единиц багажа. После инцидента делом заинтересовалась Генпрокуратура, которая проверит "Шереметьево" на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров.

В конце мая в "Шереметьево" уже возникали серьезные проблемы с контролем потока пассажиров и выдачей багажа, которые обострились в начале июня - прилетевшие пассажиры могли по несколько часов ожидать выдачи багажа, а в улетающие самолеты не всегда успевали загрузить багаж и отправляли его следующими рейсами. Причиной коллапса стала нехватка грузчиков у новой компании, которая занимается обработкой багажа. В мае 2018 года авиакомпания "Аэрофлот" передала багаж в руки новой компании - "Шереметьево хэндлинг". Сначала был передан только багаж терминала В, а затем и других терминалов. Полностью процесс был завершен в мае 2019 года.

Шереметьево

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