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В Кремле прочитали расследование Голунова о похоронном бизнесе в Москве

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Кремле прочитали расследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве и считают, что информацию, изложенную там, должны изучить "соответствующие ведомства".

Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Этот материал был достаточно широко опубликован, и, конечно же, мы с ним ознакомились", - сказал он.

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

По его словам, возможность прочитать расследование была также и у упомянутых в расследовании специальных службах.

"Информация доступна для всех. Что касается дальнейших действий, наверное, это уже прерогатива тех самых ведомств", - добавил он.

1 июля более десяти изданий опубликовали расследование Голунова, которое, как считал он сам, стало причиной его уголовного преследования в начале июня. В статье идет речь о переделе столичного рынка ритуальных услуг, в результате которого во главе практически всех кладбищ Москвы встали бизнесмены со Ставрополья, связанные с сотрудниками спецслужб.

6 июня Голунова задержали и предъявили ему обвинения в попытке сбыта наркотиков; однако уже через пять дней обвинения сняли.

Иван Голунов Дмитрий Песков

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