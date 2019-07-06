Заканчивается прием подписных листов в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Окружные избирательные комиссии столицы в 18:00 субботы завершат прием документов, в том числе подписей избирателей, на регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме.

"Процедура выдвижения кандидатов завершилась в 18:00 пятницы, а подача документов на регистрацию, включая подписи избирателей при необходимости, завершится в 18:00 субботы. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился в пятницу, подписи, собранные 6 июля, будут признаны недействительными", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, на утро пятницы выдвинутыми кандидатами на 45 депутатских мест считались 414 человек, из которых только 21 (представители "Единой России", КПРФ и объединения "Моя Москва") являются действующими парламентариями.

По данным на утро пятницы только 41 кандидат из 414 прошли процедуру регистрации, среди которых представители КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР, а также три самовыдвиженца, представляющие "Единую Россию".

В МГИК уточнили, что на этих выборах в столичный парламент заверены списки кандидатов 17 партий. КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" сбор подписей не потребуется, как представленным в Госдуме РФ, а представителям "Единой России" нужно заручиться поддержкой избирателей, так как все шли самовыдвижением.

Ранее первый замсекретаря московского городского отделения партии "Единая Россия" Олег Смолкин заявил "Интерфаксу", что "Единая Россия" на этих выборах не стала выдвигать кандидатов. "Все кандидаты будут самовыдвиженцами, это уже однозначно, но они пойдут при поддержке "Единой России", - сказал Смолкин.

"По итогам предварительного голосования было рекомендовано тем, кто набрал хорошие проценты на предварительном голосовании, всё-таки ещё раз дополнительно проверить свои силы через самовыдвижение", - сказал представитель "Единой России".

В МГИК сообщили агентству, что окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва станет известен не позднее 17 июля, так как после подачи документов на регистрацию кандидатами у окружных избирательных комиссий есть десять дней на проверку подписных листов и других необходимых документов, а также на принятие решение о регистрации, либо в отказе регистрации.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партспискам не предусмотрены. В этом году в трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.