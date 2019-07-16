Сто грибников заблудились в подмосковных лесах за три дня

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - С началом грибного сезона в Подмосковье резко возросло число заблудившихся в лесу людей; за последние три дня их число приблизилось к сотне, сообщили во вторник в областном комитете лесного хозяйства.

За прошедшие выходные в диспетчерскую службу ведомства через систему "112" поступило 30 сообщений о потерявшихся в лесу. К вечеру понедельника поступило еще 36.

Всего за три дня поступило 66 сообщений о 96 заблудившихся. Всех людей нашли и вывели из леса.