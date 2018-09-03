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Более 300 человек заблудились в лесах Подмосковья с начала года

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Несколько сотен человек потерялись в лесах Московской области с начала 2018 года, сообщает главное управление МЧС по региону.

"С начала 2018 года в лесных массивах региона потерялось 313 человек", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В подмосковном управлении МЧС пояснили, что территория Московской области характеризуется однообразием и отсутствием хороших ориентиров, и из-за этого неопытный путешественник может заблудиться на сутки и более. Также это усложняет поисковые работы.

В связи с этим ведомство призывает жителей Подмосковья быть бдительными при посещении лесов.

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Теги: Подмосковье

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