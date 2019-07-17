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В Москве впервые завели дело о попустительстве усыновлению детей гей-парой

Фигурантами стали сотрудники отдела соцзащиты района Марьино

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Москве впервые возбудили уголовное дело на сотрудников отдела соцзащиты, которые допустили усыновление детей гомосексуальной парой. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, фигурантами стали должностные лица отдела соцзащиты населения района Марьино.

Им вменяют статью о халатности - ненадлежащее исполнение обязанностей по контролю за условиями воспитания усыновленных детей "вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшего существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов государства".

По версии следствия, двое мужчин, которые живут вместе, с 2010 года воспитывают двух мальчиков. Один из взрослых "пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".

Сотрудники соцзащиты достоверно знали о положении дел в этой семье, но ничего не сделали для защиты детей от вредной для них информации.

Об этой семье и о допросе обоих мужчин 20 июня писала "Комсомольская правда". По ее сведениям, в полицию информацию о семье сообщили врачи больницы, куда 12-летний мальчик, был доставлен с жалобами на боли в животе. У ребенка подозревали аппендицит. Диагноз не подтвердился. При этом врачи узнали, что он живет с "двумя отцами", и они иногда спят с ребенком вместе в одной кровати. Отец заявил, что не приставал к детям и всем их обеспечивает.

Марьино Москва СКР

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