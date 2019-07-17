В СПЧ заступились за гей-пары с детьми

В обществе считаются нормальными семьи из мамы, бабушки и тети, заметила ответственный секретарь Совета

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Насилие в отношении детей может быть поводом для расследования и уголовного дела, если его не было, семью разрушать нельзя и воспитание детей однополой парой само по себе не должно быть поводом для возбуждения дела. Так считает ответственный секретарь Совета при президенте по правам человека Ирина Киркора.

Она напомнила, что в обществе считается нормальной ситуация, когда ребенка воспитывают три женщины, например, мама, бабушка и тетя, поэтому непонятно, какие вопросы могут возникать, если детей воспитывают двое мужчин. "А что происходит у них за закрытыми дверями - это их личное дело, также и мама и папа не посвящают своих детей в подробности того, что происходит между ними за закрытыми дверями", - отметила она.

Киркора допустила, что в органах опеки могли и не знать о том, что детей усыновила однополая пара, поскольку мужчины могли подать документы на опеку или усыновление по отдельности.

Ранее стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников отдела соцзащиты по району Марьино. Их обвинили в том, что они допустили усыновление двух мальчиков в однополую семью и не оградили детей от вредной для них информации, вопреки охраняемым законом интересам государства. По версии следствия, один из мужчин в этой семье "пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".

Адвокат ЛГБТ-группы "Выход" Максим Оленичев сказал "Интерфаксу", что в группе знают эту семью, в ней "идеальные" и "ровные отношения" и родители о детях заботятся.. Сославшись на заключение психолога, он добавил, что сексуального насилия в семье не было и детей внутрисемейные отношения не беспокоят.

Адвокат добавил, что само по себе усыновление однополыми парами не означает, что внутри семьи обязательно пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения. Статистика говорит, что в таких семьях подавляющее большинство детей "вырастают гетеросексуальными", сказал он.

Семью начали проверять, после того, как 12-летний мальчик попал в больницу с подозрением на аппендицит и рассказал, что живет с братом и двумя отцами, писала в июне "Комсомольская правда". По ее сведениям, обоих детей усыновил один из мужчин, преподаватель московского вуза.