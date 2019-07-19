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Источник назвал причину задымления в самолете в "Шереметьево"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Нарушение технологического регламента при подготовке к вылету пассажирского Boeing-737 авиакомпании"Северный ветер" могло стать причиной инцидента в "Шереметьево", где пострадали 8 человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, в результате предполагаемого нарушения техрегламента, было допущено попадание технологической жидкости, которую обычно используют для промывки движка, в систему подачи воздуха. Это могло спровоцировать задымление в салоне", - сказал источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Москва Шереметьево

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