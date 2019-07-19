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Компания "Нордвинд" объяснила эвакуацию пассажиров в "Шереметьево"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Северный ветер" ("Нордвинд") заявила, что причиной эвакуации рейса Москва - Ереван стало появление постороннего запаха в пассажирском салоне при разбеге самолета.

"В 00:45 МСК рейс N4-477 SVO-EVN B738 (VPBSZ) при разбеге в пассажирском салоне появился посторонний запах. Экипаж прекратил взлет и после освобождения взлетно-посадочной полосы и выключения двигателей организовал эвакуацию пассажиров (162 взрослых, 11 детей) по аварийным надувным трапам", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте перевозчика.

В сообщении уточняется, что в настоящее время пассажирам предоставлено питание и прохладительные напитки, багаж и личные вещи пассажиров сняты с воздушного судна и перегружаются в резервное воздушное судно.

Планируемое время вылета резервного борта 04:40.

Нордвинд Шереметьево

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