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В больнице остался один пострадавший из-за экстренной посадки Boeing в "Шереметьево"

В больнице остался один пострадавший из-за экстренной посадки Boeing в "Шереметьево"
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В больнице остается один человек, пострадавший в результате экстренной посадки Boeing в аэропорту "Шереметьево" в ночь на пятницу, сообщили "Интерфаксу" в подмосковном Минздраве.

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Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Всего медицинская помощь понадобилась восьми пассажирам самолета, в том числе одному ребенку. Шести из них помощь оказали на месте, двух отвезли в Химкинскую областную больницу, одного потом отпустили домой.

В 0:45 в пятницу экипаж Boeing-737 авиакомпании Nordwind, летевшего в Ереван, во время разбега по взлетной полосе доложил о задымлении в салоне. Взлет пришлось прервать.

Всего на борту находилось 173 пассажира и шесть членов экипажа.

Шереметьево

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