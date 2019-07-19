В больнице остался один пострадавший из-за экстренной посадки Boeing в "Шереметьево"
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В больнице остается один человек, пострадавший в результате экстренной посадки Boeing в аэропорту "Шереметьево" в ночь на пятницу, сообщили "Интерфаксу" в подмосковном Минздраве.
Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Всего медицинская помощь понадобилась восьми пассажирам самолета, в том числе одному ребенку. Шести из них помощь оказали на месте, двух отвезли в Химкинскую областную больницу, одного потом отпустили домой.
В 0:45 в пятницу экипаж Boeing-737 авиакомпании Nordwind, летевшего в Ереван, во время разбега по взлетной полосе доложил о задымлении в салоне. Взлет пришлось прервать.
Всего на борту находилось 173 пассажира и шесть членов экипажа.