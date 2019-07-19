В больнице остался один пострадавший из-за экстренной посадки Boeing в "Шереметьево"

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В больнице остается один человек, пострадавший в результате экстренной посадки Boeing в аэропорту "Шереметьево" в ночь на пятницу, сообщили "Интерфаксу" в подмосковном Минздраве.

Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Всего медицинская помощь понадобилась восьми пассажирам самолета, в том числе одному ребенку. Шести из них помощь оказали на месте, двух отвезли в Химкинскую областную больницу, одного потом отпустили домой.

В 0:45 в пятницу экипаж Boeing-737 авиакомпании Nordwind, летевшего в Ереван, во время разбега по взлетной полосе доложил о задымлении в салоне. Взлет пришлось прервать.

Всего на борту находилось 173 пассажира и шесть членов экипажа.