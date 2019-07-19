В Москве на выходные вновь закроют наземный участок "голубой" ветки метро

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В выходные, 20 и 21 июля, вновь не будет движения поездов на наземном участке Филевской линии Московского метрополитена между станциями "Киевская" и "Кунцевская" в связи с ремонтными работами.

В субботу и воскресенье для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Станция "Киевская" будет открыта для проезда в сторону станций "Международная" и "Александровский сад". Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии. В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник в 5:30 утра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

Для пассажиров пустят бесплатные компенсационные автобусы КМ. Так, станции "Киевская" и "Кунцевская" свяжут компенсационные автобусы КМ1 с промежуточными остановками у станций "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 свяжет станции "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи.

В выходные силами более чем 500 человек продолжится обновление путевой инфраструктуры и технических помещений станций, будут заменены более 260 шпал, в том числе и на путях электродепо "Фили". На участке длиной почти 2 км проведут выправку пути, переберут подвески контактного рельса и заменят некоторые детали на новые.

В выходные для приоритетного движения наземного общественного транспорта на Большой Дорогомиловской улице запустят выделенную полосу, а на ряде улиц введут временный запрет на остановку и стоянку транспорта.

Прошлый раз наземный участок Филевской линии закрывали для ремонта 6-7 июля.

В пресс-службе метро отметили, что для завершения ремонта этого участка Филевской линии его будут закрывать в ближайшие месяцы еще пять раз. Участок между "Киевской" и "Кунцевской" будет закрываться 3-4, 17-18 августа, 31 августа и 1 сентября, а также 14-15 и 28-29 сентября.