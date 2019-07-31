Участок Филевской линии московского метро вновь закроют на выходные

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В ближайшие выходные, 3 и 4 августа, наземный участок Филевской линии Московского метрополитена вновь будет закрыт для пассажиров в связи с реконструкцией линии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в среду.

Будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Станция "Киевская" Филевской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

В обычном режиме метро возобновит работу 5 августа в 5:30 утра. До тех пор до закрытых станций можно будет доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ: станции "Киевская" и "Кунцевская" свяжут компенсационные автобусы КМ1 с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 свяжет станции "Багратионовская" и "Фили". Эти автобусы будут работать с 5 утра до 2 ночи.

Прошлый раз участок Филевской линии для ремонта закрывали 20-21 июля. Очередные закрытия также предстоят 17-18 августа, 31 августа и 1 сентября, 14-15 и 28-29 сентября.