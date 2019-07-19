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В Москве построят современный храм со стеклянной стеной

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Православный храм в современном стиле со стеклянной стеной появится в долине реки Сетунь на западе Москвы, рассказали в пятницу в Москомархитектуры.

Церковь священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице будет отличаться лаконичностью и минимализмом. Архитекторами выступили Саид Джабраилов из бюро "Архитекторы А.Р.Е.А.Л." и Валерий Лизунов с Анжелой Моисеевой из бюро Archpoint, которое специализируется на общественных пространствах.

Инициатором и заказчиком проекта выступил настоятель храма иеромонах Иона.

Уникальной особенностью церкви станет стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины реки Сетунь.

Крест на куполе предполагается сделать из триплекса с возможностью подсветки.

В основе проекта лежит классическая крестово-купольная система, а прообразом послужила знаменитая церковь Спаса на Ильине в Великом Новгороде, построенная в XIV веке.

Москва

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