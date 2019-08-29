"Ъ" рассказал о конкурсах мэрии Москвы по подготовке планов строительства в парках и заповедниках

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы провела на 630 млн рублей тендеры на обследование и подготовку планов развития Битцевского леса, Сокольников Воробьевых гор - всего 67 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на предмет размещения в них объектов капитального строительства. Опрошенные "Коммерсантом" эксперты разошлись во мнениях, могут ли парки в результате оказаться застроены в том числе жильем.

В 2018 году в федеральный закон об ООПТ внесли поправки, обязав регионы к 2020 году внести в положения об этих территориях виды разрешенного использования тех земель и параметры разрешенного строительства, напоминает издание.

Департамент природопользования Москвы с мая по июль 2019 года заказал 13 конкурсов на разработку таких положений. Исполнитель должен провести натурное обследование парков и заказников и найти в них "предпосылки развития территории", в том числе для "дальнейшего использования земельных участков в границах ООПТ", пишет газета. В частности, исполнителю предстоит провести зонирование этих территорий и подготовить предложения по "по установлению зон планируемого размещения объектов капитального строительства", обоснования границ застройки и схему этих границ будущих объектов капстроительства вплоть до координатных точек.

Такие конкурсы провели по паркам Измайлово, Царицыно, Сокольники, Битцевский лес, Покровское-Стрешнево, "Тушинский", Долина реки Сетунь, Воробьевы горы, Зеленоградский и других. Самую большую сумму город готов заплатить за положение о парке "Москворецкий" площадью 3,3 тысячи га, это 124,7 млн рублей. Еще три конкурса провели для планируемых ООПТ - парке "Кусково" и заказниках "Медведковский", "Северный" и "Бутовский".

Единственным участником всех торгов стал НИиПИ институт градостроительного и системного проектирования.

Федеральное законодательство запрещает строить капитальные объекты в заповедниках и национальных парках, кроме их хозяйственных зон, сказал газете эксперт "Гринписа России" Михаил Крейндлин. Для остальных ООПТ, в том числе региональных парков и заказников, возможности по застройке определяют положения об ООПТ, которые и разрабатывают по заказу для мэрии Москвы. Эксперт допустил, что чиновники решили изменить положения, чтобы разрешить строить в парках определенные объекты.

Действующие положения запрещают в ООПТ любые работы, которые могут нанести ущерб природе, растениям и животным, в том числе запрещают строить капитальные объекты, не связанные с использованием этой территории. Положение по Битцевскому лесу допускает строительство только объектов метро. Все положения о городских ООПТ разрешают строительство магазинов, пунктов общепита, детских и спортивных площадок.

На запрос о планируемых новых стройках в парках представитель департамента природопользования сказал, что городской закон об ООПТ разрешает строить там только оздоровительные, спортивные, эколого-просветительские и рекреационные объекты. Разработку новых положений там объяснили необходимостью привести городские правила в соответствие с изменившимися федеральными законами.

Госэкспертиза не утвердит проект многоэтажного жилого дома в парке, считает представитель НЮС "Амулекс" Галина Гамбург. Партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт считает, что сам факт проведения тендеров означает, что в парках запланировали некие работы.

В Серебряном бору группа "Ташир" построила апартаменты "Берег столицы" на участке 8 га стоимостью $150 млн, напоминает "Коммерсантъ". Правительство Москвы своим постановлением отнесло участок под этими апартаментами к спортивно-рекреационной функциональной зоне ООПТ, а в Мосгорстройнадзоре указывали, что эти здания строили для временного пребывания спортсменов и тренеров. Ссылаясь на данные Росреестра, газета пишет, что на семь объектов "Берега столицы" оформлены сделки, в том числе две ипотечные.