Избирком частично удовлетворил жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Было решено засчитать подписи граждан с ошибками и помарками в оформлении

Фото: Reuters

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком выполнил рекомендации Общественной палаты Москвы при проверке подписей незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщил член комиссии Дмитрий Реут.

"Все просьбы Общественной палаты Москвы мы выполнили. Они нам рекомендовали при рассмотрении жалобы в случае допущенных ошибок ввода принимать решение в пользу кандидатов. Помарки при вводе персональных данных, исправления - так же рекомендовали эти подписи считать достоверными. Мы это приняли к руководству", - сказал Реут в четверг на заседании рабочей группы.

Он также отметил, что Мосгоризбирком готов был учесть личные заявления избирателей.

"Нас просили учитывать волеизъявление избирателей, если есть сомнения по поводу выводов графологов. Это вопрос двоякий. Некоторые заявления были написаны не лично избирателями, а подписи не были засчитаны по другим основаниям, неправильно оформлен подписной лист. Если будут оригиналы, их нужно учитывать и рассматривать в совокупности", - сказал Реут.

При этом он считает, что сложившаяся ситуация вызвана тем, что комиссии при проверке подписей руководствуются законодательством и "упираются" в него, так что очевидна необходимость изменения этого законодательства.

По итогам первого этапа кампании по выборам депутатов Мосгордумы седьмого созыва на 45 депутатских мест окружными избирательными комиссиями зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ.