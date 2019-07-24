Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Дмитрия Гудкова

Ему засчитали несколько ранее забракованных подписей, но этого не хватит для регистрации

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Рабочая группа Мосгоризбиркома не увидела оснований для отмены отказа в регистрации политика Дмитрия Гудкова кандидатом в Мосгордуму. Городской комиссии дана рекомендация оставить отказ в силе, сообщила член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

Группа рассмотрела жалобу Гудкова, которому отказали в регистрации из-за недействительных подписей избирателей. По его словам, окружная комиссия забраковала 1073 подписи, при этом он считает, что по крайней мере 700 из них считаются законными. В частности, графолог МВД забраковал 499 подписей. В штабе Гудкова нашли половину этих людей и получили от них письменные подтверждения тому, что они лично поставили эти подписи. Кроме некачественной работы графологов он отметил ошибки при вводе данных об избирателей в систему при проверке с базами.

В результате рабочая группа рекомендовала засчитать отдельные подписи. Однако их не хватило бы для регистрации Гудкова кандидатом, отметила Кузнецова.

Ранее избиркомы отказали в регистрации почти всем независимым кандидатам в Мосгордуму. Отказы они могут оспорить в Мосгоризбиркоме, в судах и в Центризбиркоме. Политики утверждали, что графологи безосновательно браковали подписи на основании, будто бы число вместо избирателей вписал кто-то другой. Также они обвиняли проверяющих в намеренном вводе данных избирателей с ошибками при сверке подписных листов с базами. Независимые кандидаты потребовали зарегистрировать всех, кто сдал подписи, однако председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала это требование незаконным.