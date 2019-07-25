Власти Москвы определят судьбу монорельса до конца года

Чиновники еще не поняли, как именно его лучше реконструировать

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В мэрии Москвы еще не решили, будут ли реконструировать линию монорельса или заменят ее каким-то другим видом транспорта. Решение будет принято до конца 2019 года, пообещал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Линию длиной пять километров, которая соединяет станции метро "Тимирязевская" и "ВДНХ", запустили в 2004 году. В 2017 году монорельс перевели в "туристический режим", появились планы заменить его на трамвай, а летом 2018 стало известно, что власти обдумывают реконструкцию линии и началась проработка технико-экономического обоснования этих работ.

По словам Хуснуллина, сейчас идет работа над проектом планировки территории под монорельсом и проводится инженерное обследование его конструкций. "Есть понимание, что линию необходимо реконструировать, однако пока нет готового решения", - сказал чиновник.

По его словам, до конца года будет подготовлена градостроительная документация и инженерное решение модернизации этой линии.

"В любом случае связка нескольких районов на северо-востоке и севере города, которую сейчас выполняет линия монорельса, нужна. Транспортная функция сохранится", - пообещал он.

В 2018 году Хуснуллин говорил, что демонтировать монорельс пока не планируют, а проект планировки этой территории и реконструкции линии обещал подготовить к июлю 2019 года.