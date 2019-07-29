В СПЧ предложили пересмотреть практику жёстких задержаний на массовых акциях

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Член Совета при президенте РФ по правам человека, директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский предложил по итогам прошедшей субботней несогласованной акции пересмотреть практику жёстких и случайных задержаний, а также расследовать насилие в отношении представителей власти.

"Следует пересмотреть ставшую рутинной практику жесткого задержания (с выворачиванием рук и т.п.) в ситуациях, когда задерживаемый не оказывает существенного сопротивления", - пишет Верховский в своем отчёте о наблюдении за ходом акции, распространенном пресс-службой СПЧ в понедельник.

Также он призывает отказаться от задержаний, "которые выглядят для собравшихся как случайные, даже если они основаны на результатах оперативного наблюдения". "Во-первых, часто эти задержания действительно являются случайными или ошибочными, и события 27 июля дали тому немало примеров. Во-вторых, силовые выхватывания из толпы людей, ведущих себя в этот момент совершенно мирно, лишь радикализуют собравшихся и тем самым никак не способствуют делу охраны порядка", - отмечает Верховский.

Он считает необходимым расследовать все случаи применения спецсредств в отношении граждан, "так как ситуация в целом не носила угрожающий характер, который требовал бы применения спецсредств, тем более при наличии столь значительных сил полиции и Росгвардии". "Виновные в чрезмерном применении силы должны быть наказаны. Важно также сделать результаты расследования публичными", - отмечает член СПЧ.

Кроме того, он призывает серьезно расследовать случаи применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. "Я лично не был свидетелем таких случаев, но некоторые из тех, о которых я слышал, вызывают серьезные подозрения в том, что они были осуществлены с целью спровоцировать большее насилие", - пишет Верховский.

В целом действия полиции и Росгвардии "по факту были направлены во многих случаях не на устранение правонарушения, так как скопление народа само по себе правонарушением не является, а на что-то другое", отмечает член СПЧ.

Он полагает, что для гражданина, "пришедшего на место не согласованного организаторами митинга, сам факт появления в этом месте также не является правонарушением".

"Люди, явившиеся к мэрии на не согласованный митинг, не совершили самим этим фактом правонарушение. И реакция на отказ разойтись со стороны полиции и Росгвардии являлась явно чрезмерной для целей поддержания общественного порядка", - пишет Верховский.

В минувшую субботу в центре Москвы в течение дня проходила не согласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

В понедельник в столичные суды поступили 203 дела об административных правонарушениях, возбужденных в связи с указанными событиями.