Члену Либертарианской партии Светову грозит до 30 суток ареста за акцию 16 июля на Трубной

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В отношении представителя федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова составили административный протокол о повторном нарушении законодательства о митингах, сообщил "Интерфаксу" адвокат правозащитного проекта "Апология протеста" Григорий Червонный.

"На Михаила Светова составили протокол за участие в акции на Трубной площади 16 июля. Суд, предположительно, завтра", - сказал Червонный агентству во вторник.

Согласно материалам дела, "16 июля в период времени с 18:00 до 22:30 по адресу: Москва, Трубная площадь у станции (метро) "Трубная", гражданин Светов в составе группы граждан в количестве около 500 человек, привлекая внимание граждан и средства массовой информации, скандировал лозунги: "Допускай!", "Это наш город!", "Мы здесь власть!" и другие, то есть добровольно принял участие в несогласованной массовой акции в форме митинга" (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Ему грозит наказание в виде административного штрафа от 150 до 300 тыс. рублей, или обязательные работы на срок от 42 часов, или административный арест до 30 суток.

Светов был задержан в центре Москвы во вторник днем после переговоров в Департаменте региональной безопасности столицы по поводу планируемой 3 августа акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, заявителем которой выступала Либертарианская партия.