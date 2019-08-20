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Мосгоризбирком усмотрел в призыве профсоюза "Учитель" попытку помешать работе избиркомов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В призыве московского профсоюза "Учитель" к педагогам не участвовать в работе избирательных комиссиях на выборах в Мосгордуму есть признаки воспрепятствования работе избиркомов, заявил член Мосгоризбиркома "Интерфаксу" Дмитрий Реут во вторник.

Он напомнил, что состав участковых комиссий к выборам утвердили еще в конце 2018 года и что это личное дело каждого, участвовать или нет в работе избиркомов.

Ранее в профсоюзе "Учитель" заявили, что независимых кандидатов не пустили на выборы в Мосгордуму по надуманным причинам, а протесты недовольных этим избирателей начали подавлять силовики. Все это делает выборы неправовыми, поэтому члены профсоюза не будут в них участвовать в качестве сотрудников избиркомов, заявила организация. Она призвала всех педагогов отказаться от работы в избиркомах, поскольку детям будет непросто объяснить "участие в имитации выборов".

Профсоюз "Учитель" действует с 2011 года, его первичные организации открыты в 18 регионах, всего в нем около тысячи человек. В Москве в профсоюзе состоит около 150 человек.

Мосгордума Мосгоризбирком Учитель Дмитрий Реут

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