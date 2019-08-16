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"Коммерсантъ" рассказал о новой методике размещения дорожных камер

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Новые методические рекомендации Минтранса РФ предпишут владельцам автодорог публиковать расположение всех дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Согласно рекомендациям, если в зоне контроля число нарушений снизилось на 80%, камеру следует переместить, а на ее место установить муляж. При этом муляжи рекомендуется обозначать на картах как обычные камеры.

Также в проекте методики Минтранса говорится, что при выборе места для установки камеры следует руководствоваться не пополнением бюджета за счет штрафов, а обеспечением безопасности движения. Властям при этом следует изучить "финансово-экономическое обоснование" разных вариантов.

По словам представителя вице-премьера Максима Акимова, проект в целом одобрен. В него будут вноситься точечные изменения с учетом рекомендаций, а в сентябре документ планируется утвердить. После утверждения его направят во все регионы, кроме Москвы. То, что в столице эти рекомендации действовать не будут, газете подтвердили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"Коммерсантъ" напоминает, что размещение дорожных камер частично регулируется ГОСТом 2016 года и регламентом МВД по надзору за движением 2017 года. Отдельный документ, который готовит Минтранс РФ, предусмотрен нацпроектом "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД).

Минтранс БКАД ЦОДД

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