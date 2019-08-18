ЦОДД призвал автомобилистов Москвы избегать поездок в районе закрытых станций метро

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Движение в районе закрытых станций Сокольнической линии московского метро может быть затруднено утром в понедельник, 19 июня, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Центр организации дорожного движения призывает водителей отказаться от поездок в районы, прилегающие к закрытому участку Сокольнической линии метро на личном транспорте. Завтра в утренний час пик ожидаются затруднения на Ленинском проспекте и проспекте Вернадского, а также Киевском шоссе по направлению в центр, - говорится в сообщении.

В ЦОДД также предупредили, что вдоль проспекта Вернадского, Ленинского проспекта, Киевского шоссе, проектируемых проездов 905 и 907, и автодороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе работают выделенные полосы с обособленными участками, которые обеспечивают приоритет для наземного городского транспорта.

Кроме того, на ряде улиц юго-запада столицы запрещено транзитное движение, закрыты съезды и заезды на улицы, прилегающие к маршрутам следования компенсационных маршрутов. В их числе - все "клеверные" съезды на развязке МКАД с Киевским шоссе и Ленинским проспектом, направленные съезды с внешней и внутренней сторон МКАД на Киевское шоссе в область, добавили в ЦОДД.

Как ранее сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе Московского метрополитена, в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) девять станций "красной" ветки между "Университетом" и "Коммунаркой" будут закрыты в период с 18 по 24 августа.

В середине июля эти девять станций уже закрывали для пассажиров на несколько дней - также из-за строительства БКЛ.