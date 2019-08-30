Главные объекты ВДНХ можно будет увидеть на Тверской 7 и 8 сентября

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - День города в Москве будет посвящен 80-летию ВДНХ, к 7 и 8 сентября на Тверской улице установят миниатюрные копии главных объектов выставки, сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Это наиболее узнаваемые павильоны ВДНХ, арка главного входа, арка северного входа и скульптура "Рабочий и колхозница".

В эти дни на Тверской, а также на Моховой улице и Охотном ряду откроют четыре площадки протяжённостью более 1,5 км. На них установят больше трех десятков арт-объектов с достопримечательностями ВДНХ. Также на них будут проводить мастер-классы, лекции, спектакли, экскурсии и концерты.

Первая площадка будет посвящена первым годам ВДНХ и ее "визитным карточкам", вторая - покорению космоса и Всемирному фестивалю молодежи 1957 года, сказал Немерюк. "Третья площадка представит ВДНХ как место встречи для разных поколений. Ну и четвёртая площадка посвящена новой эре, мы узнаем, какие планы есть, как они будут развиваться", - добавил чиновник.

Тверскую улицу в эти дни будут перекрывать, предупредил он.