Установлены личности пилота и пассажира вертолета, рухнувшего в Подмосковье

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Установлены личности пилота и пассажира легкомоторного вертолета, рухнувшего в водоем вблизи подмосковного Долгопрудного, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Это Вадим Борисов, 53 лет, и его 31-летний сын Александр Борисов. Отец - собственник летательного аппарата "АвтожирRA0674A", - сказал собеседник агентства.

По его данным, это был прогулочный полет, вертолет взлетал с частного поля в селении Федоскино Мытищинского района.

"Тела пока не обнаружены", - отметил источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальной информацией.