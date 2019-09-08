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Явка на выборах в Мосгордуму на 10:00 составила около двух процентов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - По данным на 10:00 воскресенья, явка избирателей на выборах в Мосгордуму составляет около 2%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

МоскваВ досрочном голосовании на выборах в Москве приняли участие почти 29 тыс. человекЧитать подробнее

Как он рассказал на пресс-конференции, голосование проходит штатно, сигналов и жалоб нет.

В 2014 году явка на выборах в Мосгордуму на десять часов утра составляла 1,64%.

Голосование по выборам депутатов Мосгордумы продлится с 08:00 до 20:00 воскресенья.

Москва Мосгордума ЦИК

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