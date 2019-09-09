Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,66%

Этот показатель несколько выше, чем в 2014 году

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Явка на прошедших 8 сентября выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва оказалась выше показателя прошлых выборов 2014 года - 21,66%, сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут журналистам в понедельник.

"По итогам обработки более 98% протоколов явка составляет 21,66%. Это выше, чем явка на прошлых выборах", - сказал он.

Реут добавил, что в 2014 году на выборах в столичный парламент проголосовали 21,04% избирателей.

По данным Общественного штаба наблюдения за выборами, кандидаты от оппозиционных партий проходят в Мосгордуму в 19 избирательных округах из 45. Представители КПРФ после обработки более 90% бюллетеней лидировали в 13 избирательных округах из 45, в трёх - "Справедливая Россия", ещё в трёх - "Яблоко".

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя предварительные итоги выборов, заявил, что Мосгордума стала политически более разноплановой благодаря прошедшим выборам.