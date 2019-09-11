Программу благоустройства "Моя улица" номинировали на премию Global Awards for Excellence

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Москва стала единственным городом Европы, который прошел в финал международной урбанистической премии Global Awards for Excellence, учрежденной Urban Land Institute (ULI), сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. По его словам, в шорт-лист вошла программа благоустройства "Моя улица".

Всего в финал прошли 11 проектов из 19, в том числе 14 - из Северной Америки и четыре - из Азии. Среди финалистов набережная Хоффман-Медисон в Вашингтоне, башня Гуоко в историческом квартале Сингапура и международный рынок в Вайкики на Гавайях. Награждение пройдет 18-21 сентября в Вашингтоне.

По словам Бирюкова, организаторы премии следят за проектом "Моя улица" с 2018 года и единодушно признали Москву "лидером в создании комфортной городской среды". Чиновник напомнил, что в Москве за последние шесть лет благоустроили больше 350 улиц.

Институт городских земель - некоммерческая научно-исследовательская организация. Она была создана в 1936 году. Она занимается городским планированием и развитием. Ее штаб-квартира находится в Вашингтоне. В организации состоят 40 тысяч человек, 20% из которых работают в сферах политики, науки, государственно-частного партнерства.

Премия Global Awards for Excellen была учреждена в 1979 году. Она считается одной из наиболее престижных в сфере городского девелопмента.

Программа "Моя улица" была запущена в 2015 году. В ее рамках каждый год благоустраивают одновременно много улиц. Их мостят плиткой, обновляют бордюры и фонари, обустраивают велосипедные дорожки и сажают деревья и кусты.