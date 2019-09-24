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В Еврейской АО ввели режим ЧС из-за срыва начала отопительного сезона

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В трех районах Еврейской автономной области - Биробиджанском, Смидовичском, Облученском - с 23 сентября введен режим чрезвычайной ситуации из-за неготовности к началу отопительного сезона, сообщает пресс-служба правительства региона.

В сообщении отмечается, что это решение связано с недостаточным запасом жидкого и твердого топлива и неготовностью ряда котельных к отопительному сезону. Проблемы с началом отопительного сезона наблюдаются в 16 населенных пунктах, в которых проживает более 16 тыс. человек - 10% от общего населения региона. Проблемы есть и с подачей тепла в ряд учреждений здравоохранения и соцзащиты в Биробиджане.

"На подготовку к отопительному сезону региону выделено 98 млн руб. из федерального бюджета. На этой неделе средства должны поступить, и будут направлены на обеспечение работоспособности оборудования и механизмов систем теплоснабжения", - цитирует пресс-служба слова главы региона Александра Левинталя, который отмечает, что правительство области контролирует ситуацию.

Он также распорядился завезти уголь и подготовить 45-дневный запас твердого топлива для организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению, без учета Биробиджанской ТЭЦ.

Еврейская АО

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