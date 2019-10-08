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К воскресенью в Москве потеплеет до 10-15 градусов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В ночь на 8 октября в Москве температура опускалась до плюс 0,5 градуса. Это зафиксировала базовая метеостанция на ВДНХ, сообщили в Метеобюро Москвы и Московской области.

"Это минимальное значение температуры в Москве с начала осеннего сезона, сутками ранее она опускалась до плюс 0,8 градуса", - сказал собеседник агентства.

В Подмосковье почти повсеместно ночью были небольшие заморозки, добавил он.

Во вторник днем в городе потеплеет до 4-6 градусов тепла, по области - до 3-8 градусов, существенных осадков не ожидается.

Со среды в Москве начнет постепенно теплеть, а в воскресенье синоптики прогнозируют в столичном регионе до плюс 10-15 градусов.

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Метеобюро Москва Московская область

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