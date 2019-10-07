В московском тоннеле, где загорелся автобус, снова перекроют движение

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле, в котором днем в понедельник загорелся автобус, будет полностью перекрыто в ночь с понедельника на вторник, 8 октября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

"В Алабяно-Балтийском тоннеле ночью будут проводиться ремонтные работы. Сегодня с 23:00 до 05:30 вторника будет полностью перекрыто движение по тоннелю от улицы Большая Академическая до улицы Алабяна", - отмечают в пресс-службе. Автомобилистов просят быть внимательными и планировать маршруты заранее, добавили в ЦОДД.

Ранее в ЦОДД "Интерфаксу" сообщали, что движение транспорта по Алабяно-Балтийскому тоннелю, прерванное из-за возгорания в рейсовом автобусе, осуществляется в оба направления.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожар в автобусе был ликвидирован ручными пенными стволами на площади 10 кв. м. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Интерфаксу", что пожар, по предварительным данным, возник в моторном отсеке автобуса и был потушен в течение 15 минут. В результате инцидента за медицинской помощью никто не обращался, отметил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" сообщили "Интерфаксу", что причины возгорания рейсового автобуса выяснит специальная комиссия совместно с производителем транспортного средства - группой "ГАЗ".