За состоянием водителей "Мосгортранса" будут следить нейросети

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - За состоянием и действиями водителей московского общественного транспорта начнут следить с помощью системы, работающей на алгоритме нейросетей, сообщили в пресс-службе "Мосгортранса". Система будет следить, чтобы водитель не засыпал за рулем и не пользовался мобильным телефоном.

Ее опробовали на нескольких маршрутах, и скоро к ней подключат все автобусы, троллейбусы и трамваи.

В системе есть программа распознавания лиц и алгоритм с использованием нейросетей, рассказали в "Мосгортрансе". Камера в кабине будет сканировать лицо водителя и проверять на признаки усталости, отслеживая частое зевание, определенное положение зрачков, изменения мимики и характерные жесты.

Следить за системой будут диспетчеры. Если водитель отвлечется за рулем или переутомится, в его кабине сработает звукосветовая сигнализация. Одновременно система подаст сигнал диспетчеру, который проверит инцидент в режиме онлайн. После проверки водителя могут снять с маршрута или отправить к врачу.