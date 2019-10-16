Фигурант "дела 27 июля" Емельянов заявил, что хотел остановить избиения людей силовиками

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Владимир Емельянов, которого обвинили в насильственном удерживании сотрудника Росгвардии 27 июля в Москве, не признал вину в Басманном суде. Суд рассматривает ходатайство о его аресте до 14 декабря.

"Я почувствовал свою гражданскую ответственность перед людьми, к которым применяли физическую силу, взял на себя ответственность остановить незаконные действия со стороны сотрудников Росгвардии, вот. Своей вины в том, что пытался спасти человека, не вижу", - заявил он.

Емельянову вменяют применение насилия к сотруднику правоохранительных органов. Следствие считает, что он силой удерживал росгвардейца, мешая тому выполнять служебные обязанности.

Емельянов - один из новых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве. СКР сообщил о задержании четверых и розыске еще двоих 14 октября. Всем им вменяют применение силы к полицейским. 15 октября СК сообщил о задержании еще одного обвиняемого - курьера Александра Мыльникова.

Уголовное дело о массовых беспорядках СКР возбудил после несогласованной акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В тот день полиция задержала в городе больше тысячи человек. Фигурантами уголовного дела пока стали 26 человек. Семеро из них уже осуждены, в отношении еще шести дела были закрыты за отсутствием состава преступления.