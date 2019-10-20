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В Москве следующая неделя останется теплой

В Москве следующая неделя останется теплой
Царицынский парк
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Теплая погода сохранится на европейской части России еще неделю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сейчас и в начале следующей недели в Москве температура будет как летом, если учитывать, что июль был холодным, часто фиксировалась дневная температура около 16-17 градусов, и это повторяется в октябре, сейчас лето в исполнении июля 19 года. Температура превышает средние климатические значения на 7-8, а вчера и 9 градусов", - сказал он "Интерфаксу" в воскресенье.

Вильфанд добавил, что антициклон пришел в Россию с юга, Ближнего и Среднего Востока, и, хотя чуть охлаждается при перемещении, все равно приносит теплый воздух.

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"И солнечные лучи хоть и не очень насыщены энергией, но при отсутствии облаков добавляют 1,5-2 градуса, - отметил метеоролог. - Такая погода греет не только тело, но и душу. Во второй половине осени всегда приятно, когда так тепло".

В понедельник, по его словам, ожидается 15-17 градусов с облаками, во вторник температура понизится на 3-4 градуса, но до конца недели дневные температуры будут положительные двухзначные, 11-14 градусов, до 15 на юге Москвы.

Метеоролог отметил, что теплее, чем обычно, практически по всей России, так, в Якутии тоже теплее на 7-8 градусов, но в целом температуры отрицательные, поэтому "больших поводов для удовольствия нет".

По словам Вильфанда, очень долго в этом году остается теплым Черное море, сейчас его температура на нашем побережье составляет 20-21 градус, а температура воздуха - 21-25 градусов. Продолжается бархатный сезон, когда вода и воздух близки по температуре, отметил он.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд

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