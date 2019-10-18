В мэрию Москвы подана вторая заявка на "Русский марш"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В мэрию Москвы направлена вторая заявка на проведение "Русского марша" 4 ноября в Люблине. Ее подал оргкомитет "Русского марша-2019", куда входят комитет "Нация и Свобода" и Ассоциация народного сопротивления. Ранее в пятницу такую же заявку подали другие организации.

В заявке "Русского марша-2019" говорится, что акция пройдет под лозунгами "Мы вернем себе Россию, мы вернем себе свободу!", "Против политики замещающей миграции!" и начнется в 13:00 на Перерве.

"Русский марш останется Русским маршем", - заявили "Интерфаксу" в оргкомитете. Там добавили, что их заявку зарегистрировали в 8 утра в пятницу, она была первой и это дает организаторам приоритет.

В первой заявке речь шла о шествии по Перерве с 14:00 под названием "Правый марш". Основными лозунгами организаторы акции назвали: "За национал-демократию", "Свободу политзаключенным", "За честные выборы", "За права человека и свободу слова". Заявку подали представители незарегистрированной партии "Третья альтернатива" и Института национальной политики.

"Русские марши" проводятся в Люблине с 2009 года. В 2018 году под этим названием прошло две акции, на одну пришло около 150 человек, на другой - около 400.