Что произошло за день: пятница, 18 октября

Протесты в Барселоне, первый выход двух женщин в открытый космос и ограбление с убийством в одном из банков Екатеринбурга

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Прошел первый в истории выход двух женщин в открытый космос. Американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир покинули борт МКС для многочасовой работы по замене вышедшего из строя внешнего энергоблока станции.

- Более полумиллиона человек вышли на акции протеста в центре Барселоны. Оказались заблокированы транспортные магистрали, некоторые станции метро приостановили работу. Среди прочего также пришлось закрыть для посещения собор Саграда Фамилия. Из-за нестабильной обстановки в Каталонии испанская футбольная федерация отменила матч между командами "Барселона" и "Реал Мадрид", намеченный на 26 октября. Волну протеста вызвали приговоры в отношении бывших представителей каталонского руководства, причастных к попытке проведения референдума о независимости Каталонии.

- Эрдоган заявил, что участники Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны покинули Тель-Абьяд и Рас эль-Айн. Ранее сообщалось, что Турция после переговоров с США согласилась приостановить операцию на севере Сирии, чтобы курдские подразделения могли покинуть приграничную территорию. Между тем сирийская оппозиция и курдские формирования сообщали в пятницу, что армия Турции продолжает обстрелы в городе Рас-эль-Айн. Президент Турции эту информацию опроверг.

- В Москве задержали двух руководителей районного отдела "Дорогомилово". Речь идет о замначальника районного отдела МВД - начальнике полиции Дмитрии Смирнове, а также его заместителе - начальнике уголовного розыска Сергее Устинове, которых подозревают в коррупционных преступлениях. Задержание прошло при получении фигурантами 3,5 млн рублей от гражданина, - предположительно, части взятки размером 12 млн рублей. Смирнов в суде заявил, что в переданном ему пакете должен был быть самогон. Мужчину арестовали.

- Грабитель застрелил посетителя банка в Екатеринбурге. В МВД сообщали, что погибший пытался оказать сопротивление преступнику. Стрелявшего задержали другие клиенты отделения и передали его сотрудникам частного охранного предприятия, а те - сотрудникам полиции.

- Общественная коллегия по жалобам на прессу проанализировала публикацию Associated Press о председателе ЦИК РФ. Там отметили, что опубликованное интервью с Эллой Памфиловой оказалось "небеспристрастным" и "политизированным" за счет вырванных из контекста цитат и авторских дополнений.