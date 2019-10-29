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Московским автомобилистам рекомендовали вечером пересесть на метро

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Автомобилистам советуют во вторник вечером пересесть на метро, так как в городе прогнозируются восьмибалльные пробки, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

"Движение в Москве сегодня плотное. Влияют похолодание, провоцирующее много мелких ДТП, дождь, временные ограничения в центре и ремонтные работы в разных частях города", - говорится в сообщении в твиттере ЦОДД.

Центр отмечает, что пробки в 8 баллов прогнозируются к 17 часам вечера.

Москва ЦОДД

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