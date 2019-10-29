Москвичам напомнили о ночной гололедице

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - МЧС выпустило предупреждение о гололедице, которая ожидается в Москве в ночь на среду.

"По прогнозам синоптиков, с 23:00 29 октября до 10:00 30 октября местами в Москве ожидается отложение (налипание) мокрого снега на деревьях и проводах, на отдельных участках дорог - гололедица", - говорится в сообщении МЧС.

Ведомство рекомендовало автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений.