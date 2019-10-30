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Избирком Королева расформируют после статьи о вбросах и каруселях

Полномочия комиссии передадут ТИКу

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Председатель избиркома Подмосковья Илья Березкин предложил расформировать муниципальный избирком Королева после проверки статьи "Новой газеты" о фальсификациях на выборах в городской совет. Это предложение поддержала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Березкин отчитался о проверке информации из публикации. Статья вышла 23 октября, 25 октября представители Мособлизбиркома выехали на место.

"На следующий день мы создали рабочую группу, в которую был приглашен автор материала. 25 октября мы выехали на место. Осмотрели помещение, где хранилась документация, убедились, что ничего там в случае чего не сгорит, все ознакомились с упаковкой документации. Было принято решение опечатать помещение", - рассказал он.

Члены областной комиссии проверили не только утверждения "Новой газеты", но и данные с "карты нарушений" Голоса. По словам Березкина, пять сообщений не подтвердились, три подтвердились, какие именно, он не уточнил. Еще пять сообщений остаются на проверке. Комиссия также проверит жалобы наблюдателей и факт вскрытия мешка с избирательной документацией.

Мособлизбирком поможет партиям "Яблоко" и КПРФ составить административные иски, поскольку политики жалуются, что суды у них иски не принимают, пообещал также Березкин.

Он предложил расформировать муниципальный избирком Королева, передать его полномочия территориальной комиссии и обновить кадровый состав ТИК. По его словам, городские депутаты поддержали эти предложения.

Одобряя это решение, Памфилова отметила, что передача полномочий ТИКу позволит выстроить вертикаль: ТИК подчиняется областной избирательной комиссии, в то время как МИК является самостоятельным органом.

8 сентября явка на выборах в городской совет "Королева" составила рекордные по области 36,4%, единороссы получили 70,6% голосов, или 21 место из 30. "Новая газета" сообщила, что в городе были многочисленные карусели, в урны вбрасывались бюллетени, независимым наблюдателям мешали работать, а на избирательных участках работали в том числе работники ЖКХ из Реутова и люди, зависимые от реутовской администрации. Кандидаты в депутаты от КПРФ заявили "Новой газете" о "космических масштабах" фальсификаций, а само издание отметило, что эти выборы "могли бы стать эталоном фальсификации, если бы не человеческий фактор".

Королев ЦИК Элла Памфилова Илья Березкин Мособлизбирком Новая газета КПРФ Яблоко

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