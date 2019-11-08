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В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности 9 ноября

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в субботу из-за сильного ветра.

Как сообщает метеослужба, "желтый" уровень действует в регионе с 12:00 9 ноября на протяжении 12 часов. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в столичном регионе на грядущих выходных будет не по сезону тепло, температура превысит климатическую норму ноября на 3-7 градуса.

В субботу, 9 ноября, ночью осадков не ожидается, 1-3 градуса в Москве и 1-4 градуса по области. Днем местами с небольшим дождем, 5-7 градусов в столице и 3-8 градусов в Подмосковье.

В воскресенье, 10 ноября, скажется влияние циклона, который пройдет немного севернее. Ночью возможен небольшой дождь, в Москве 3-5 градусов, по области 1-6 градусов. Днем местами небольшой дождь, в Москве с южными ветрами потеплеет до 9-11 градусов, в Подмосковье - до 6-11 градусов.

Москва Московская область Гидрометцентр

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