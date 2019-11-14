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Москвичам пообещали теплую погоду до начала следующей недели

"Порадует своим сиянием и ноябрьское солнышко", - отметили в Гидрометцентре

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Антициклон до начала следующей недели сохранит в Москве и Подмосковье повышенное давление и ясную погоду без осадков. В эти дни среднесуточная температура будет на 3-5 градусов теплее климатической нормы, сообщил Гидрометцентр России.

По ночам ожидается температура около нуля, днем - умеренный плюс. "Порадует своим сиянием и ноябрьское солнышко", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

В ночь на пятницу в городе будет от нуля до минус 2, по области - до минус четырех градусов. Днем в Москве будет 4-6 градусов тепла, в Подмосковье - от 1 до 6.

В выходные появится больше облаков, но осадков в основном не ожидается. В ночь на субботу в Москве будет от минус 1 градуса до плюс 1, по области - минус 3-5, днем будет до плюс 5 градусов в городе и от 1 до 6 в Подмосковье. В ночь на воскресенье в Москве будет плюс 1-3, по области - минус 1-4, а днем - до плюс 7 градусов.

Ожидается, что в начале следующей недели погода существенно не изменится, но днем будет прохладней, чем в воскресенье: в понедельник до плюс 6 градусов, во вторник - до плюс 5.

Москва Гидрометцентр

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