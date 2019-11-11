В СПЧ призвали ввести психологическую помощь для матерей новорожденных

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Зампредседателя Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора выступила за организацию доступной психологической поддержки для недавно родивших женщин.

"Чаще всего это (послеродовая депрессия - ИФ) возникает после того, как женщина выходит с ребенком из роддома. На мой взгляд, психолог не очень может помочь женщине в роддоме, у нее в этот момент буря эмоций, нет времени поговорить. Чаще всего процессы начинаются в первые месяцы после, в этот момент времени и нужно думать, как организовать помощь", - сказала Киркора "Интерфаксу" в понедельник, отвечая на вопрос о том, как предотвратить ситуации, подобные произошедшей в Москве в понедельник, когда женщина с двумя детьми выпала из окна многоэтажки.

Она отметила, что "в роддоме точно могли бы говорить о том, куда мама может обратиться, если будет сложно, чтобы этот инструмент появлялся с появлением малыша, государство говорило о заботе о маме в этой ситуации".

"У нас вообще нет культуры понимания проблем психики. Когда сломанная рука - все понятно, врач лечит по протоколам, человек поправляется. Когда сложности с душой - мало кто понимает, мало психологов, низкая доступность у граждан психологической помощи", - сказала зампред СПЧ.

По ее мнению, нужно добиться принятия закона о психологической помощи населению в РФ - сейчас психологи (но не психиатры) работают так, "как кого научили, никаких требований к ним не предъявляется". "Хотя бы сначала нужно такой закон принять. Чтобы мы понимали, по каким правилам работает рынок, в том числе коммерческий, кто работает, какую помощь оказывает", - сказала Киркора.

Как сообщал Департамент здравоохранения Москвы, в понедельник утром из окна жилой многоэтажки в Бабушкинском районе столицы выпала мать с двумя детьми. Она и 1,5-годовалая девочка погибли. Мальчик, которому на вид около шести лет, попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Было возбуждено дело об убийстве.