Противники ПЦУ устроили акцию протеста у посольства Греции в Москве

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Серия одиночных пикетов против действий греческих иерархов, признавших неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ), и "манипулирующего ими правительства Греции", прошла в понедельник днем у посольства Греции в Москве.

Участники акции в Леонтьевском переулке в столице держали плакат с надписью на греческом и русском языках: "Так продают веру". На одном из плакатов изображен премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, под ногами которого находилась табуретка Демпартии США, а главы Элладской и Александрийской церквей, признавших ПЦУ, были изображены как куклы.

"Многое свидетельствует о том, что неканонические и безнравственные решения патриарха Александрийского Феодора и архиепископа Афинского Иеронима (главы Элладской церкви - ИФ) принимались не без влияния греческих властей, которые сегодня имеют атлантический вектор. Известно, что Афины находятся под жестким финансово-экономическим контролем Брюсселя, а точкой опоры для них служат американские демократы, в среде которых сильно греческое этнолобби", - заявил "Интерфаксу" один из участников пикетирования протоиерей Всеволод Чаплин, настоятель храма Феодора Студита, который находится в непосредственной близости от греческого посольства.

По мнению священника, долгие годы служившего в сфере церковной дипломатии, РПЦ нужно "переходить от компромиссов к прямому разговору, тем более что компромисса искали много лет и наткнулись на абсолютное бесчестие со стороны некоторых церковных и политических деятелей греческого мира".

"Можно говорить с греческим народом поверх его элит, говорить с консервативным народным большинством, с теми людьми, которые сейчас не допускают украинских раскольников в греческие храмы, несмотря на позицию иерархической системы, с теми пастырями, богословами, монахами, архиереями, которые не идут по пути обновленчества в угоду богоборческим элитам Брюсселя и Вашингтона. Греческий истеблишмент, светский и религиозный, много раз обманул и нас, и собственный народ. Надо налаживать связи не с теми, кто обманывает, а с теми, кто возлагает надежду на Россию и на настоящее православие", - заявил отец Всеволод.

В начале ноября стало известно, что Александрийский патриарх Феодор признал ПЦУ, упомянув за литургией имя ее руководителя Епифания как главы одной из поместных Православных церквей. После этого в РПЦ заявили о намерении прекратить поминовение Александрийского патриарха. В конце октября ПЦУ признал глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним II, несмотря на противодействие собственного епископата.