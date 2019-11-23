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Станция Волоколамская открылась на МЦД-2

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Новый остановочный пункт "Волоколамская" открылся на Московском центральном диаметре - 2 (МЦД-2) "Курско-Рижский" между станциями Трикотажная и Павшино Рижского направления МЖД, сообщает сайт мэра Москвы в субботу.

Как отмечается со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), доехав до новой платформы, пассажиры смогут пересесть на одноименную станцию метро всего за две минуты.

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В свою очередь, в РЖД сообщили, что был завершен первый этап строительства станции: возведена платформа с навесом во всю длину и крытый надземный пешеходный переход типа конкорс с вестибюлем. На Волоколамской создана безбарьерная среда, отмечается на сайте компании.

В РЖД уточнили, что благодаря новому остановочному пункту пассажиры поездов могут строить новые альтернативные маршруты с учетом возможности пересадки на метро. Кроме того, у жителей расположенных рядом с железной дорогой районов появилась возможность пользоваться еще одним видом общественного транспорта - МЦД, отметили в компании.

На МЦД-2 в рамках первого этапа реализации проекта ОАО "РЖД" продолжает строительство новых станций - Пенягино, Щукинская на Рижском направлении и Курьяново, Остафьево на Курском направлении МЖД, а также реконструкцию станций Нахабино, Подольск и остановочного пункта Опалиха.

Как сообщалось, 21 ноября в столице официально открыли движение по Московским центральным диаметрам.

Москва МЦД Волоколамская

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