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"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил до "желтого" уровень погодной опасности в московском регионе с 28 ноября до 1 декабря.

Как сообщила метеослужба, с 21:00 четверга до 21:00 субботы в Москве и Подмосковье местами возможна гололедица. Кроме того, с 12:00 пятницы до 12:00 воскресенья в регионе усилится ветер, его порывы могут достигать 15-17 м/с.

Ранее сообщалось, что в выходные дни в Москве и Подмосковье ожидаются дождь, мокрый и обычный снег. За субботу и воскресенье может выпасть от 20 до 30% месячной нормы осадков при колебаниях температур от слабого плюса до слабого минуса.

Москва Подмосковье

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