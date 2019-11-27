Сбой в движении поездов произошел на МЦД-1 из-за попытки суицида

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Второй за день сбой произошел на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщила АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) в среду.

"Сегодня около 20 часов на МЦД-1 интервалы движения кратковременно были увеличены до 11 минут. Это произошло из-за попытки суицида", - говорится в сообщении ЦППК.

В компании заявили, что были предприняты оперативные меры для нормализации движения и призвали соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Утром сбой произошел на МЦД-2: у одного из поездов вышел из строя токоприемник.

МЦД-1 и МЦД-2 торжественно открыли 21 ноября. В первые же дни их работы пассажиры начали жаловаться на укороченные составы, сбой в работе билетной системы, уменьшение количества поездов и их задержки, а также на режим работы дверей в поездах "Иволга". После этого РЖД и ЦППК пообещали пустить по МЦД дополнительные поезда в часы пик.

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что при запуске диаметров возникли "технические огрешности" и пообещал их устранить. В связи со сбоями в билетной системе он пообещал, что в течение двух недель проезд по МЦД будет бесплатным.

МЦД-1 связал Одинцово и Лобню, МЦД-2 — Нахабино и Подольск. Общая протяженность диаметров — 132 км, это 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.