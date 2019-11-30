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МЦК установило новый рекорд по перевозке пассажиров

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Поезда Московского центрального кольца (МЦК) в пятницу перевезли рекордное число пассажиров, сообщила пресс-служба столичного метро в твиттере.

Как отмечается в сообщении, опубликованном в субботу, 29 ноября "Ласточки" перевезли более 571 тысячи пассажиров.

Предыдущий суточный рекорд перевозок МЦК был зафиксирован 3 апреля 2019 года - свыше 560 тыс. человек.

МЦК было запущено в сентябре 2016 года.

Москва МЦК

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