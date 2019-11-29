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В Балашихе отключили водоснабжение из-за попадания в водопровод чистящего средства

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Балашихе в систему водопровода в пятницу попало дезинфицирующее средство, которое использовали в ходе замены и промывки труб. Жители микрорайона Железнодорожный остались без воды, воду им привезут сотрудники МЧС, сообщили в подмосковном управлении министерства.

Спасатели привозят воду в в образовательные и лечебные заведения, а сотрудники лаборатории Балашихинского водоканала и Роспотребнадзора проверяют состав воздуха, добавили в МЧС.

Подачу воды в дома Железнодорожного планируют возобновить до 21:00 пятницы, сообщили в пресс-службе муниципальной администрации.

Балашиха МЧС Роспотребнадзор Московская область

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