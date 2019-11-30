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Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро проложат под МКАД

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - При строительстве северного участка Люблинско-Дмитровской линии метро движение по МКАД перекрываться не будет, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он рассказал журналистам в субботу, что в настоящее время ведутся работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская" до поселка Северный. Уже запущен тоннелепроходческий комплекс в этом направлении, отметил заммэра.

При этом Хуснуллин подчеркнул, что тоннель пройдет под Московской кольцевой автодорогой. По его словам, будут приняты специальные технические и инженерные меры, которые позволят не останавливать движение по скоростной магистрали.

Заммэра напомнил, что на этом участке появятся три новые станции: "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех". Новый участок пройдет вдоль Дмитровского шоссе и снизит транспортную нагрузку магистрали и прилегающих улиц - Широкой и Череповецкой.

Полностью завершить работы по строительству нового участка до поселка Северный планируется до конца 2022 года.

Москва МКАД Дмитровское шоссе Северный

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