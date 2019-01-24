Столичные власти одобрили проект продления метро до Внуково

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Проект планировки линейного объекта, предполагающий продление Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена от станции "Рассказовка" до станции "Внуково", одобрен на заседании градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы.

Как сообщает пресс-служба Москомстройинвеста, речь идет об участке протяженностью 5,2 км, в составе которого откроют две новые станции - "Пыхтино" и "Внуково". Последняя разместится на территории паркингов у одноименного аэропорта.

В пресс-службе уточнили, что трассировка линии предусматривается вдоль Боровского шоссе. Проект планировки на данную территорию был выбран из нескольких вариантов, как наиболее оптимальный для пассажиров. Размещение выхода со станции метро "Внуково" согласовано с руководством аэропорта.

Проект планировки будет вынесен на публичные слушания.

Ранее глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин сообщал, что строительство участка метро до Внуково может завершиться к концу 2022 года.